Erdoğan ile Putin arasında güldüren 'zırhlı' diyaloğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan bir videoda Erdoğan'ın sorduğu bir soruya Putin'in verdiği yanıt liderler arasında gülüşmelere neden oldu
|18 Şubat 2019 06:20
|Yazdır
Rus gazeteci Dimitry Smirnov'un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?" diye sordu.
Sputnik'teki habere göre, Erdoğan'ın bu sorusu üzerine Putin, aracın camına vurarak "Yok, bölge zırhlı" yanıtını verdi. Putin'in bu yanıtının ardından başta Ruhani olmak üzere liderler arasında kısa süreli bir gülüşme yaşandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Salda Gölü, çevre koruma bölgesi ilan ediliyor
18 Şubat 2019 15:29
|Bakan Koca: Hava ambulansı hizmetini ücretsiz veren tek ülkeyiz
18 Şubat 2019 14:43
|Bakan Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı
18 Şubat 2019 14:40
|TBMM Başkanı kim olacak?
18 Şubat 2019 13:58
|Maduro: Geleceği Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek
18 Şubat 2019 13:29
|CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde tartışma
18 Şubat 2019 13:14
|'e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'
18 Şubat 2019 12:37
|Bakan açıkladı... Şiddet olaylarının cezası artacak
18 Şubat 2019 12:20
|Spor Bakanı: Genç girişimcilerimize her türlü desteği veriyoruz
18 Şubat 2019 11:26
|Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek
18 Şubat 2019 11:09