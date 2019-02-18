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Erdoğan ile Putin arasında güldüren 'zırhlı' diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan bir videoda Erdoğan'ın sorduğu bir soruya Putin'in verdiği yanıt liderler arasında gülüşmelere neden oldu
 18 Şubat 2019 06:20
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Erdoğan ile Putin arasında güldüren 'zırhlı' diyaloğu

Rus gazeteci Dimitry Smirnov'un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?" diye sordu.

Sputnik'teki habere göre, Erdoğan'ın bu sorusu üzerine Putin, aracın camına vurarak "Yok, bölge zırhlı" yanıtını verdi. Putin'in bu yanıtının ardından başta Ruhani olmak üzere liderler arasında kısa süreli bir gülüşme yaşandı.
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