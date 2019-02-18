AK Parti'li belediyelerin önceliği kentsel dönüşüm
AK Partili belediye başkanları, seçimden sonra kentsel dönüşüme öncelik verecek. Projeler ilk etapta deprem riski altındaki bölgelerde yoğunlaşacak. Alan bazlı dönüşümde yatay mimari tercih edilecek
|18 Şubat 2019 07:05
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Yerel seçimlerden sonra AK Partili belediye başkanlarının önceliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoda da yer alan akıllı şehirler ve kentsel dönüşüm olacak. Şehirlerde vatandaşların daha güvenli ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmesi için bir dizi projeler hayata geçirilecek. Kentsel dönüşüm projeleri, şehirleri hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek. Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı dönüşüm teşvik edilecek.
YATAY MİMARİ ÖNE ÇIKACAK
- Kentsel dönüşüm projeleri hazırlanırken tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek projeler oluşturulacak. Fiziki dönüşüm kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlanacak. Her şehirde pilot uygulamalar başlatılarak, zaman içinde dikey mimari yerine yatay mimari teşvik edilecek. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, yatay mimari modele öncelik verilecek. Kentsel dönüşüm alanlarında akıllı şehir uygulamaları da desteklenecek.
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