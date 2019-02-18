Aday listeleri için son gün yarın

Seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarın (19 Şubat Salı) saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek.



Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına yarın (19 Şubat Salı) saat 17.00'ye kadar vermesi gerekiyor.

Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeler ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan bin 240 lira 67 kuruşu mal sandığına yatırdığına dair makbuzla il ve ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.

ADAY LİSTELERİ 3 MART'TA KESİNLEŞECEK

Adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerekiyor.

Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabilecekleri ifade edilen YSK kararında, seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacakları aktarıldı.

SEÇİM TAKVİMİNDE ŞUBAT AYI

19 ŞUBAT 2019 SALI - Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir

belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

22 ŞUBAT 2019 CUMA - Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim

kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması.

İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)

Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü

24 ŞUBAT 2019 PAZAR - Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanması,

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü

26 ŞUBAT 2019 SALI - Sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması (Saat

08.00)

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, ilseçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçimkurulunca karara bağlanmasının son günü

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması