1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün Meclis Başkanlığı'ndan istifa dilekçesini sunması bekleniyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'nun toplanmasının ardından istifa sürecinin başlaması ve 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nın belirlenmesi planlanıyor
 18 Şubat 2019 07:15
Yazdır
Yıldırım istifa ediyor, seçim süreci başlıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün görevinden istifa etmesi bekleniyor. Yıldırım, bu akşam saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem TBMM Başkanları ve 27'nci dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

12 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olan Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından sonra görevinden 7 ay sonra ayrılıyor. Yıldırım'ın istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından salı günü yapılacak TBMM Genel Kurulu'nda bu dilekçe okunacak.

CELAL ADAN MECLİS BAŞKANI OLACAK

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

SEÇİM TAKVİMİ BAŞLIYOR

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.

Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı seçilecek.

OYLAMA NASIL OLACAK?

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

MECLİS'E SEÇİM ARASI

TBMM Başkanı'nın seçilmesinin ardından Meclis, seçim için araya girecek. Aranın yerel seçimlerin ardından bitmesi bekleniyor.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salda Gölü, çevre koruma bölgesi ilan ediliyor
18 Şubat 2019 15:29		 Bakan Koca: Hava ambulansı hizmetini ücretsiz veren tek ülkeyiz
18 Şubat 2019 14:43
Bakan Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı
18 Şubat 2019 14:40		 TBMM Başkanı kim olacak?
18 Şubat 2019 13:58
Maduro: Geleceği Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek
18 Şubat 2019 13:29		 CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde tartışma
18 Şubat 2019 13:14
'e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'
18 Şubat 2019 12:37		 Bakan açıkladı... Şiddet olaylarının cezası artacak
18 Şubat 2019 12:20
Spor Bakanı: Genç girişimcilerimize her türlü desteği veriyoruz
18 Şubat 2019 11:26		 Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek
18 Şubat 2019 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?
2019'da kariyer meslekler ne kadar ücret alacak?
Taciz ettiği kadın polis çıktı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
Merkez Bankası neyi bekliyor?
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiçek 1
24.02.2019 galatasaray vs akhisar bld.spor maçı 3
içi sıkılmak 6
sobalı ev 4
tuzlu kahve 1
yoruma yapılan beğeninin puan kazandırması fikri 1
renk körlüğü 3
yaşar nuri öztürk 2
Paulo Coelho 1
silmek 2
SON İLANLAR
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Eğirdir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Polisevi İşçi Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam