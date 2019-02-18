Fuhuş çetesinin şifreleri: Amcalar ve şeker
|18 Şubat 2019 07:55
|Yazdır
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan iş vaadiyle kandırdıkları kadınları Kayseri'ye getiren ve pasaportlarını aldıktan sonra senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri belirlenen S.A. isimli kadının liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon yaptı.
2'Sİ KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı. Yapılan incelemede, tutuklanan 5 kişinin, kendileriyle telefonla bağlantı kuran kişilerle, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi. Operasyon sonrası yabancı uyruklu 9 kadın, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sinop'ta öğretmen ile veli arasında 'düşük not' kavgası
18 Şubat 2019 15:31
|ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı
18 Şubat 2019 15:24
|Balıkesir'de halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
18 Şubat 2019 15:03
|Ayrı yaşadığı eşini silahla öldürdü
18 Şubat 2019 14:32
|Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti
18 Şubat 2019 14:10
|Kalas içine gizlenmiş uyuşturucu
18 Şubat 2019 13:21
|FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası
18 Şubat 2019 12:49
|Kayak merkezlerinde son durum
18 Şubat 2019 12:22
|Ankara'da köpek itlafı iddiası
18 Şubat 2019 12:05
|Muğla'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
18 Şubat 2019 11:57