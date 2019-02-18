Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|18 Şubat 2019 08:30
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