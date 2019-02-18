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Çocuklardan 'Mavi Balina' çığlığı

Onlarca genci intihara sürükleyen oyunun engellenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran çocuklar şu çağrıyı yaptı: "Bizi bu tehlikeden kurtarın
 18 Şubat 2019 08:35
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Çocuklardan 'Mavi Balina' çığlığı

Çocuk hakları ihlallerinin engellenmesi ve sorunlarının çözümü için resmi internet sitesinde özel bir portal oluşturan Kamu Denetçiliği Kurumu'na bine yakın başvuru yapıldı. Ülke genelindeki 5-18 yaş arasındaki tüm çocukların tek tıkla başvurabildiği KDK Çocuk Hakları Sayfası'na ulaşan talepler arasında ilk sırayı, "Mavi Balina" adlı ölüm oyunu aldı. KDK'ya bireysel başvuru yapan her yaştan çocuk, yurtdışı merkezli korsan serverlar üzerinden oynanan oyuna erişimin yasaklanmasını istedi.

'Erişim engellensin' talimatı

Bireysel başvuruların yanı sıra, 81 ilde kurulan İl Çocuk Hakları Komiteleri'nden de aynı yönde talepler geldi. Çocuklardan gelen "Bizi bu tehlikeden kurtarın" çığlığına kulak veren KDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile bağlantıya geçti. BTK'ya gönderilen resmi yazıda, uzman görüşüne de yer verilerek, sanal ortamda tehdit oluşturan oyunlara ve çocuk istismarına yönelik içerik barındıran internet sitelerine erişimin engellenmesi için talep edildi.

Çocuklar KDK'ya nasıl başvruyor?

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yazılı başvuruların yanı sıra, çocuklar için özel olarak tasarlanmış www.kdkcocuk.gov.tr adlı portal üzerinden de başvuyu yapılabiliyor. Sayfada 5-12 yaş ve 12-18 yaş arası olmak üzere başvurucunun yaş grubunu belirleyen butonlar da bulunuyor. Her iki yaş grubu için KDK'da konuyu inceleyen uzmanlar değişiyor.

İl Çocuk Hakları Komiteleri nasıl çalışıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 81 ildeki müdürlüklerde oluşturulan İl Çocuk Hakları Komiteleri, 3-18 yaş arasındaki çocukların katılımıyla oluşuyor. İsteyen her çocuğun üye olabildiği komitenin seçimle belirlenen bir kız ve bir erkek eş başkanı bulunuyor. Yönetim kurulu ise kız ve erkek sayısı eşit olacak şekilde seçimle belirlenen 10 asil 10 yedek üyeden oluşuyor.

KDK, çocuklar için özel logo hazırlamıştı.

Başvurular yüzde 220 arttı

KDK'ya 2018'de çocuklardan gelen başvurularda 2017'ye göre yüzde 220 oranında arttış yaşandı. Çocukların taleplerinden bazıları şöyle:

- Kantinlerdeki ürünler pahalı, indirime gidilsin

- Mülteci çocuklar sınıflardan dışlanmasın

- Okul bahçelerindeki oyun alanları ve parkların sayısı artırılsın

- Tutuklu ve hükümlü çocuklar aileleriyle açık görüş yapabilsin

- İmam Hatip okullarında beden eğitimi ders saatleri artırılsın

- Teneffüs süreleri artırılsın

- Diş teli için Avro ödemeyelim

AKŞAM, 29 Ocak'ta aileleri 'ölüm oyunu'na karşı uyarıda bulunmuştu.

Dünyada 150'den fazla can aldı

Dünya genelinde 150'nin üzerinde çocuğu intihara sürüklediği tahmin edilen 'Mavi Balina' oyununda 50 maddelik talimatın sonunda ölüm emri veriliyor. Ülkemizde ise en son geçtiğimiz ay Adana'daki E.K. isimli kız çocuğu, oyunu oynadıktan sonra babasının tüfeğiyle intihar etmişti.

Yelda GÖKDAĞ


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Akşam
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