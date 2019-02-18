Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut alan kişileri araştırdı. Yapılan araştırmada, çekilen banka kredisi ile tapuda gösterilen satış kaydı arasında fark olanlar takibe alındı
|18 Şubat 2019 09:22
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Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, 2018 yılında takibe alınan 4 bin 251 kişiyi vergi dairelerine çağırarak, aradaki farkı izah etmesini istendi.
ÇAPRAZ KONTROL
Bakanlık, konut satışlarında bankalardan çekilen kredi miktarı ile, tapu dairelerinde elde edilen satış bedellerini karşılaştırarak mükellefleri tespit ediyor. Yapılan araştırma sonucunda çekilen kredi ile tapuda gösterilen satış değeri arasında fark olan mükelleflere 'gelip izah etmesi' için izaha davet çağrısı yapıyor.
Öte yandan izaha davet edilen kişilerden alınan beyannameler sonucunda 43,4 milyon liralık matrah arttırıldı, 4,9 milyon liralık vergi ek ödemesi çıkarıldı.
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