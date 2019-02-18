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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Şubat 2019 09:37
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2880 5,2890
Avro 5,9830 5,9840
Sterlin 6,8070 6,8400
ANKARA
ABD Doları 5,2550 5,3050
Avro 5,9350 6,0050
Sterlin 6,7280 6,8740

Anadolu Ajansı
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