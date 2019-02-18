1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

RTÜK yayıncıları dinleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla İstanbul'da toplantı organize edildi
 18 Şubat 2019 09:39
Yazdır
RTÜK yayıncıları dinleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın kuruluşlarının temsilcileriyle fikir paylaşımında bulunulması amacıyla toplantı düzenleyecek.

Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla organize edilen "RTÜK Medya Buluşmaları"nın ilki, 20 Şubat Çarşamba günü İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı toplantının gündemi "Yayıncılığın Geleceği ve RTÜK" olacak.

Üst Kurulun belirlediklerinin yanı sıra katılımcılardan gelen gündem önerilerinin ele alınacağı toplantıda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirecek
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İki metro hattının imar planları onaylandı
18 Şubat 2019 10:47		 Muhtaç ailelere 40-80 TL'lik elektrik desteği yardımı başlıyor
18 Şubat 2019 10:26
e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
18 Şubat 2019 10:00		 Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
18 Şubat 2019 09:22
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019 00:07		 Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
18 Şubat 2019 00:04
Hurda treni yeniden ayağa kaldırdılar! İşte yeni 518
17 Şubat 2019 21:17		 'Kış 2019' tatbikatı devam ediyor
17 Şubat 2019 21:03
Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
17 Şubat 2019 16:40		 Ankara'da aktarmasız metro seferleri başladı
17 Şubat 2019 16:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?
2019'da kariyer meslekler ne kadar ücret alacak?
Taciz ettiği kadın polis çıktı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
Merkez Bankası neyi bekliyor?
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilkbahar 1
ben bunun kitabını yazdım 4
karınca 2
renk körlüğü 3
Şiir olmak 2
hızır A.S. 2
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
söz ve müzik 1
teoman 1
Kocatepe 3
SON İLANLAR
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Eğirdir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Polisevi İşçi Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam