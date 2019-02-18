YÖK, Suriyelileri sınavsız üniversiteye alıyor iddialarına cevap

Yüksek Öğretim Kurulu, Suriyeli mültecilerin sınavsız ve istedikleri üniversiteye girdikleri iddialarına cevap verdi. YÖK, böyle bir durumun olmadığını, bundan sonra da olmayacağını belirtti.

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşlarımızı maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir.

Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, "YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir."

Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK'ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.