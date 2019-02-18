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e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek
 18 Şubat 2019 10:00
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e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak

Artık evine işyerine elektrik, su ve doğalgaz ve telekom gibi abonelikleri başlatmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak.

e-Devlet sistemi (turkiye.gov.tr) üzerinden tüm vatandaşlar elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerini bürokrasiyle boğuşmadan yapılabilecek. Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, turkiye.gov.tr adresinden bugün yeni bir hizmeti devreye alıyor.

Yeni uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek.

ABONELİK İPTALİ DE ARTIK KOLAYLAŞIYOR

Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın bugün itibarıyla başladığı internet sitesinden duyurulmuştu. Açıklama şöyle: "Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğal gaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler"

BÜROKRASİ BİTİYOR

2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. e-Devlet ile bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.


Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Memurlar.Net
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