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Temizlik işçiliğinden Türkiye ikinciliğine

Manisa'da, bir hastanede temizlik işçisi olan Deniz Gezen, aynı hastanede kendisi gibi temizlik işçisi olan antrenörü Danyal Katı ile birlikte yaptığı düzenli antrenman sayesinde Wushu Kung-Fu sporunda Türkiye ikinciliği elde etti. Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Gezen, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.
 18 Şubat 2019 10:14
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Temizlik işçiliğinden Türkiye ikinciliğine

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Deniz Gezen (23), kendisi gibi temizlik işçisi olarak çalışan Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı (31) ile tanışmasından sonra hayatı değişti. Bu yaşa kadar sporla hiçbir ilgisi olmayan Gezen, Wushu Kung-Fu sporuna ilişkin duyduğu ilgiyi antrenörüne anlattı. Antrenörü Katı'nın tavsiyesiyle hobi olarak spora başlayan Gezen, maçlara katılmaya karar verdi.

2 yıldır sabahları hastanede, akşamları da Manisa İlke Spor Kulübü salonunda antrenörü ile düzenli antrenman yapan Gezen, 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonada büyük bayanlar 48 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Gezen, hedef büyüterek Dünya şampiyonu olma yolunda antrenmanlarını sürdürüyor.

"Daha da iyi yerlere gelmek istiyorum"

Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Gezen, "Antrenörümle çalıştığım yerde tanıştım. Onun spor yaptığını öğrenince ben de nasıl olduğunu merak ettim. Sorduğumda bana öğreteceğini söyledi. Önceleri hobi olarak geliyordum. Sonra beni çok hırslandırdı. Ardından çalışmaya başladık. Çok çabaladım. 2 senedir bu sporu yapıyorum. Bu sene Türkiye ikincisi oldum. Temizlik işçisiyim. Kendimle de gurur duydum. Daha da iyi yerlere gelmek istiyorum. Ailem en başından beridir beni çok destekledi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanımda oldular. İş yerimden de çok iyi destekler aldım. Beni motive ediyorlar" diye konuştu.

Dünya şampiyonu olarak eğitmeni ve ailesini gururlandırmayı hedeflediğini dile getiren Gezen, "Küçüklüğümden beridir istediğim bir şeydi ama yapabileceğimi düşünememiştim. Tesadüf eseri antrenörümle tanıştım. Antrenörümün spor yaptığını öğrenince ben de başlamak istedim. Bu şekilde oldu. Maçlara girme gibi bir niyetim yoktu. Antrenörüm beni motive etti. Bu sonuca geleceğimi ben de beklemiyordum. Çok çalıştım ve çabaladım. Bir temizlik personeli olarak kendimi kanıtlamak istiyorum. Dünya şampiyonu olarak hocalarımı ve ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

"Hem iş hem de salondaki stres derken Türkiye şampiyonasına kadar geldik"

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi temizlik personeli ve Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı, sporun yaşı olmadığını ve sporunu herkese tavsiye ettiğini kaydetti. Öğrencisi Deniz Gezen ile gurur duyduğunu belirten Katı, "O yoğunlukla çalışıp tekrar akşamları salona gelmek bizi epey yoruyordu. Hem iş stresi hem de salondaki stres derken Türkiye şampiyonasına kadar geldik. 26 Ocak- 5 Şubat arasındaki Antalya'da düzenlenen şampiyonada bütün rakiplerini eleyerek final maçını puanla kaybetti. Final maçını kaybetmesi rakibin çok tecrübeli olmasından kaynaklandı. Bu da bize bir ders oldu. Daha çok çalışmamız gerektiğini anladık. 20 yaşından sonra başlamasına rağmen 2 sene içerisinde Türkiye ikinciliği elde etmesi gurur verici. Sporu her yaşta herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Wushu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Manisa İlke Spor Kulübü antrenörü Abdulvahit Alagöz de yetiştirdiği antrenör ve öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Alagöz, "Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sporcularımın şampiyonada bu başarıyı göstermesi gerçekten beni hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Türkiye'de potansiyel olmasına rağmen imkan kısıtlılığından dolayı bu başarıyı sergileyemeyen birçok insan var. Sabah simitle, öğlen de dürümle, akşam da hiçbir şey yemeden antrenmanlara katılıp uluslararası platformda Türkiye'yi temsil eden birçok sporcumuz var. Bu şampiyonada ikinci olan Deniz kızımızda aynı bu süreçten geçen bir sporcu. Kendisi sabah hastane de mesaisini sürdürüp akşam o yorgunlukla buraya gelerek, Türkiye şampiyonasına hazırlandı. Güzel bir performans sergileyerek finale çıktı. Rakibine kaybetti ama rakibi gerçekten çok deneyimli bir sporcuydu. İnşallah önümüzdeki süreçte birincilik kürsüsünde Deniz'i göreceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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