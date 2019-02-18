PKK'nın çocuk ve kadın istismarı

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında savaştırıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan ve aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu birçok elemanını kaybeden bölücü terör örgütünde kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar ve tecavüz olayları örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

Örgüt içinde yaşananlar, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldıgını belirten kadın terörist, örgütün dogan çocuga Avrupa'da satmak üzere el koydugunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldugunu söyledi.

Gördüklerinden ve tecavüze ugrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebaslarının tam bir sapıklık içinde oldugunu anladıgını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düskünlügünün herkes tarafından bilindigini ve örgütteki herkesin bu isimlerden nefret ettigini anlattı.

Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yasındayken PKK'nın Zap kampında kaldıgı magarada tecavüze ugradıgını, sikayet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildigini belirtti. Terörist, PKK içinde baska cinsel istismar vakalarına da sahit oldugunu ifade etti.

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de baska bir teröristin, çocuk yastaki kıza tecavüz ettigini ve kızın kaçmaması için infazla korkutuldugunu söyledi.

- Örgüt içinde erkek çocuklar istismar ediliyor

Terör örgütü PKK'da 2003-2010 yıllarında faaliyet gösteren ve 2011'de teslim olan terörist F.T. de kan donduran ifadelerde bulundu.

Örgüt içinde erkegin erkegi cinsel istismarına birçok kez sahit oldugunu belirten F.T, eski örgüt mensuplarının örgüte yeni katılan ve yası küçük erkek örgüt mensuplarına tecavüz ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yakalanan bir erkek terörist de örgüte zorla katıldıgını ve Suriye'de götürüldügü kampta kendisine ve birçok çocuga defalarca tecavüz edildigini anlattı.

- Uyuşturucu bağımlısı kız çocukları istismara uğruyor

PKK'lı başka bir terörist de örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyusturucuya alıstırılarak cinsel istismara maruz bırakıldıgı itirafında bulundu.

Özellikle 13-14 yaslarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyusturucu koyularak bagımlı hale getirildiklerini belirten terörist, uyusturucunun etkisini gösterdigi her seferde çocukların cinsel istismara ugradıklarını anlattı.

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldıklarını dile getiren terörist, çocukların zayıflıgından istifade edildigini, uyusturucuya alıstırıldıklarını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalısıldıgını kaydetti. Buna ragmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildigini söyledi.

PKK tarafından 9-14 yaslarındaki çocuklardan bir tabur olusturuldugu, buradaki kızlardan bazılarının istismara ugradıgı, bunun sonucunda intihara tesebbüs ettikleri ortaya çıktı.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildigi, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine ragmen hamileliklerinin sonlandırıldıgı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise travmayı atlatamayarak intihara tesebbüs ettigi belirlendi.