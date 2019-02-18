1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki metro hattının imar planları onaylandı

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
 18 Şubat 2019 10:47
Yazdır
İki metro hattının imar planları onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin imar planlarını onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantılarında yeni havalimanına gidecek iki metro hattının planları ele alındı.

Güzergahlarından bazı revizyonlar yapılarak Meclis'e gönderilen imar planlarına ilişkin raporda, İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacakları belirtildi.

İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünce ihale edildiği hatırlatılan raporda, "İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın imar plan tekliflerinin Büyükşehir Belediye uhdesinde yapımı devam eden Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı güzergahı Fenertepe İstasyonu'nda sonlandırılacak. Her iki hat, Fenertepe İstasyonu'nda entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesine çıkılan 'Geleneksel Spor Merkezi Projesi' ile 'Olimpiyatköy İstasyonu' etkilemişi dikkate alınarak Olimpiyatköy İstasyonu konumu; hattın boyu, planı ve profili etkilemeyecek şekilde revize edilmiş olması hususu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu teklif planlarının İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözüme yönelik olduğundan uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

- Hızlı konforlu toplu ulaşım sağlanacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin raporunda ise yapılan revizyonlar belirtildi. Söz konusu revizyonların toplu ulaşım hatlarının birbiriyle bağlantılarının sağlanması ve entegrasyonunun oluşturulması için yapıldığı kaydedildi.

Her iki raporda da "Bu çalışmalar tamamlandığında Gebze-Halkalı-Marmaray hattı ile entegre olarak İstanbul bütünündeki yerleşim birimlerini İstanbul Havalimanı ile bağlayacak ve geçtiği güzergahtaki yerleşim merkezlerine alternatif, hızlı ve konforlu toplu ulaşım sağlanacak. Bu projeler aynı zamanda bugün ve gelecekteki ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olduğundan kamu yararı niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yapım çalışmaları devam eden metroların imar planları, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muhtaç ailelere 40-80 TL'lik elektrik desteği yardımı başlıyor
18 Şubat 2019 10:26		 e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
18 Şubat 2019 10:00
RTÜK yayıncıları dinleyecek
18 Şubat 2019 09:39		 Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
18 Şubat 2019 09:22
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019 00:07		 Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
18 Şubat 2019 00:04
Hurda treni yeniden ayağa kaldırdılar! İşte yeni 518
17 Şubat 2019 21:17		 'Kış 2019' tatbikatı devam ediyor
17 Şubat 2019 21:03
Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
17 Şubat 2019 16:40		 Ankara'da aktarmasız metro seferleri başladı
17 Şubat 2019 16:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?
2019'da kariyer meslekler ne kadar ücret alacak?
Taciz ettiği kadın polis çıktı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
Merkez Bankası neyi bekliyor?
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koku hafızası 2
21.02.2019 benfica vs galatasaray maçı 4
Kocatepe 3
türkiye'yi bu laiklik istismarından kurtarmanın vakti geldi 4
Kıyma bana 1
dünya lideri olacağım derken kabzımal olmak 1
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 5
körelmiş organ aldatmacası 4
hoşgörü 3
içi sıkılmak 6
SON İLANLAR
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Eğirdir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Polisevi İşçi Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam