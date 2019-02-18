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Mersin'de pitbull besleyen kişiye para cezası
Tarsus ilçesinde iki pitbull cinsi köpek beslediği tespit edilen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi
|18 Şubat 2019 10:49
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahiplenilmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek beslediği belirlenen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.
Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçede Şehitkerim Mahallesi'nde yaşayan T.S'nin tehlike arz ettiği değerlendirilen pitbull cinsi iki köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada siyah ve beyaz pitbull cinsi iki köpeğe el koyarak, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim etti.
Köpeklerin sahibi T.S'ye tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek suçlarından 7 bin 802 lira para cezası kesildi.
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