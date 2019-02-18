1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni askerlik düzenlemesinin ayrıntılarını Balıkesir'de açıkladı. Buna göre, Meslek Yüksek Okulu mezunları da yedek astsubay olarak askerlik görevini yerine getirebilecek.
 18 Şubat 2019 11:09
Yazdır
Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni askerlik düzenlemesinin ayrıntılarını Balıkesir'de açıkladı.

İsteyen herkes başvurabilecek

Bedelli askerlikten her yıl 145 bin kişi yararlanacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek.

Önlisans mezunları 12 ay astsubay olacak

Yeni askerlik sistemi ile lisans ve lisansüstü mezunları 12 aylık yedek subay olarak askerlik yapabilecek. Meslek Yüksek Okulu mezunları da yedek astsubay olarak askerlik görevini yerine getirebilecek.

Maaş ödenecek

İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getirdiklerini anlatan Erdoğan, "Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek." dedi.

Lise ve altı mezunlar

Lise ve altı mezunları için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriliyor. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak.

12 aylık sürenin sonunda arzu edenler sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecek.

Yurt dışındakiler için dövizle askerlik uygulaması sürecek

Yurt dışındakiler için ise dövizle askerlik uygulaması sürecek. Dövizle askerlik ile bedelli askerlik arasında ücret farkı olmayacak. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.

"Askerlik görevi gençlerimiz için yük olmaktan çıkıyor"

Çeşitli kurumların yenin sistemle ilgili hesaplamalar yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor." dedi.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salda Gölü, çevre koruma bölgesi ilan ediliyor
18 Şubat 2019 15:29		 Bakan Koca: Hava ambulansı hizmetini ücretsiz veren tek ülkeyiz
18 Şubat 2019 14:43
Bakan Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı
18 Şubat 2019 14:40		 TBMM Başkanı kim olacak?
18 Şubat 2019 13:58
Maduro: Geleceği Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek
18 Şubat 2019 13:29		 CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde tartışma
18 Şubat 2019 13:14
'e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'
18 Şubat 2019 12:37		 Bakan açıkladı... Şiddet olaylarının cezası artacak
18 Şubat 2019 12:20
Spor Bakanı: Genç girişimcilerimize her türlü desteği veriyoruz
18 Şubat 2019 11:26		 Abdullah Gül'den Başbuğ'a yanıt geldi
18 Şubat 2019 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?
2019'da kariyer meslekler ne kadar ücret alacak?
Taciz ettiği kadın polis çıktı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
Merkez Bankası neyi bekliyor?
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kabzımal 1
yoruma yapılan beğeninin puan kazandırması fikri 1
Kıyma bana 1
Göbeklitepe 6
mülakat 5
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 4
16.02.2019 fenerbahçe vs konyaspor maçı 2
içi sıkılmak 6
çiçek 1
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
SON İLANLAR
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Eğirdir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Polisevi İşçi Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam