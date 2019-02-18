Muğla'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum." dedi.

Toprak altında 3 ya da 4 işçinin kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

Elde edilen son bilgilere göre, Muğla'nın Milas ilçesinde maden ocağında göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Göçük altında Servet Çapacıoğlu, Şükrü Otlak ve soyismi henüz tespit edilemeyen Engin isimli işçilerin olduğu belirtildi.

Saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.