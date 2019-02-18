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Zabıta ekipleri İstanbul'da bir binayı yıkılma tehlikesine karşı mühürledi
Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı
|18 Şubat 2019 11:45
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Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı
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