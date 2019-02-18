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Ankara'da köpek itlafı iddiası

Keçiören'de 12 sokak köpeğinin zehirlenerek itlaf edildiği ileri sürüldü
 18 Şubat 2019 12:05
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Ankara'da köpek itlafı iddiası

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 12 sokak köpeğinin zehirlenerek itlaf edildiği öne sürüldü.

Avukat Tuğba Gülsoy, gazetecilere açıklamasında, Bağlum'da boş bir arazide hayvanseverler tarafından beslenen sokak köpeklerinin, 16 Şubat Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek itlaf edildiğini söyledi.

Köpeklerden 12'sinin ölüsünü bulduklarını anlatan Gülsoy, yaklaşık 50 köpeğin ise kayıp olduğunu belirtti.

Gülsoy, "Cumartesi sabah erken saatlerde villa sahiplerinden biri köpek ölüleriyle karşılaşmış. Yaptığımız aramalarda 12 köpeğin ölüsünü bulduk. Farklı noktalarda organize bir şekilde zehirlenmişler. Tek bir insanın yapmış olması mümkün değil." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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