Dolar gün ortasında yükselişe geçti
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|18 Şubat 2019 12:16
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