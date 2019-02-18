Bakan Selçuk: Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta Bilim Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlar için kente gelen Bakan Selçuk, Vali Ozan Balcı ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

600 Evler Mahallesi Okullar Kampüsündeki Bilim Sanat Merkezi'nin açılışında konuşan Selçuk, çocukları selamlayarak bu milletin geleceğinin çocuklar olduğunu söyledi.

Bilim sanat merkezlerinin sıra dışı çocuklar için sıra dışı eğitimler verileceğinden söz edildiğine işaret eden Selçuk, "Aslında sıra dışı olmayan çocuk yoktur." dedi. Selçuk, şöyle devam etti:

"Anne, babalara bunu özellikle vurgulamak isterim. Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler. Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için aslolan vazife çocuğun yaradılışta sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır. Bilim sanat merkezleri de bu tür durumlarda her bir çocuğumuzun içinde saklı olan müfredatı ortaya çıkarma çalışmalarında bir araç olarak güzel bir faaliyet, güzel bir işlev yürütüyor."

- "Tüm evlatlarımızın kendi okullarında bu tür hizmetlerden yararlanıyor olması bizim vizyonumuz"

Milli Eğitim Bakanlığının Vizyon 2023 belgesine değinen Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının bu çerçevedeki genel hedefi ve vizyonu 'Vizyon 2023' belgesinde ifade edildiği gibi her okulumuzun tasarım beceri atölyeleri marifetiyle bu tür bir hizmetin verilebiliyor olması ve bütün çocuklarımızın Türkiye'deki tüm evlatlarımızın kendi okullarında bu tür hizmetlerden yararlanıyor olması. İnşallah birkaç sene içerisinde de bu hayalimizi, bu hedefimizi ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

Merkezin açılmasında, hazırlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür eden Selçuk, buradaki çalışmaların çok daha yükselerek devam etmesi için Bakanlık olarak büyük destek sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Selçuk ve beraberindeki protokol üyeleri, merkezin açılışını yaptı.

Daha sonra, Karşıyaka Ortaokulunu ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle bahçede tenis oynadı. Öğrencilerin voleybol maçını izleyen Selçuk, ardından sınıfları gezerek oluşturulan tasarım atölyesinde mobilya tornasının başına geçti. Atölyede tahta baskıları inceleyen Selçuk, yöreye özgü tahta baskı bastı.

Öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrılan Bakan Selçuk, Tokat İmam Hatip Lisesine geçti. Bakan Selçuk, okulun bahçesinde öğrencilerden oluşan mehter takımı ile karşılandı.