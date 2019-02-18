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Bakan açıkladı... Şiddet olaylarının cezası artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar) Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor
 18 Şubat 2019 12:20
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Bakan açıkladı... Şiddet olaylarının cezası artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar) Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor."
Anadolu Ajansı
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