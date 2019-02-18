Kayak merkezlerinde son durum
|18 Şubat 2019 12:22
|Yazdır
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|
Kayak merkezlerinde son durum
- Kar kalınlığı en fazla 198 santimetreyle Davraz'da, en az 20 santimetreyle Kop'ta ölçüldü
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|
Merkez
|
18.02.2019
|
En düşük
|
En yüksek
|
Davraz
|
S
|
-5
|
5
|
Elmadağ
|
S
|
-3
|
4
|
Erciyes
|
S
|
-10
|
-3
|
Ilgaz
|
S
|
-6
|
2
|
Kartalkaya
|
S
|
-8
|
3
|
Kartepe
|
S
|
-5
|
3
|
Ladik
|
ÇB
|
-5
|
4
|
Nemrut Dağı
|
S
|
-14
|
-4
|
Palandöken
|
ÇB
|
-12
|
-3
|
Sarıkamış
|
PB
|
-11
|
-1
|
Uludağ
|
AB
|
-7
|
5
|
Yıldızdağı
|
S
|
-4
|
3
|
Yıldıztepe
|
S
|
-5
|
6
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sinop'ta öğretmen ile veli arasında 'düşük not' kavgası
18 Şubat 2019 15:31
|ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı
18 Şubat 2019 15:24
|Balıkesir'de halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
18 Şubat 2019 15:03
|Ayrı yaşadığı eşini silahla öldürdü
18 Şubat 2019 14:32
|Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti
18 Şubat 2019 14:10
|Kalas içine gizlenmiş uyuşturucu
18 Şubat 2019 13:21
|FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası
18 Şubat 2019 12:49
|Ankara'da köpek itlafı iddiası
18 Şubat 2019 12:05
|Muğla'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
18 Şubat 2019 11:57
|Eski tuğgeneral dahil 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
18 Şubat 2019 11:53