16-17-18 Şubat 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
16-17-18 Şubat 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|18 Şubat 2019 14:15
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 16-17-18 Şubat 2019 tarihleri itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş FETÖ'cü iş adamı Hazim Sesli'ye 15 yıl hapis cezası TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı Uşak'ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı Savcı, Gülmez'in yalanlarını ortaya çıkardı FETÖ'den aranan astsubay yakalandı Soruları çaldıkları iddiasıyla gözaltındaki 7 kişi tutuklandı KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi Sınav sorularını kolyesindeki flaş bellekte saklamış FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama Dev operasyonda 3 bin 673 kişi yakalandı 'ByLock'u yasak ilişkisini saklamak için kullandığını savundu Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede Darbeci general 'darbe' ifadesinden çark etti '100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı' OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası verildi Komiser yardımcılığı FETÖ soruşturmasında 9 kişiden 5'i tutuklandı Adliye sevk edilen komiser yardımcılarından 4'te biri tutuklandı AYM eski üyesi Erdal Tercan'a örgüt üyeliğinden hapis istemi Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası Karaman'da komiser yardımcısı soruşturmasıda 4 kişi tutuklandı FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası
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