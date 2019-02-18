'e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır." dedi
|18 Şubat 2019 12:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır." dedi.
"Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek"
Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek." ifadesini kullandı.
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