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Kanal Edirne bu yıl hizmete girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl hayata geçirileceğini söylediği Kanal Edirne projesinin büyük bölümü tamamlandı
 18 Şubat 2019 13:04
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Kanal Edirne bu yıl hizmete girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Edirne mitinginde Meriç Nehri'ni baypas ederek taşkınları engellemesi amacıyla yapımına DSİ tarafından 2015 yılında başlanan projenin hayata geçirileceğini belirtmişti. Erdoğan, 7 bin 800 metre uzunluğundaki 50 metre genişliğindeki projenin kazı çalışmalarının tamamlandığını, taşkın önlemi olarak tehlike arz eden tüm derelerinde ıslah çalışmalarıyla 15 taşkın koruma tesisi inşaatının devam ettiğini bildirmişti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kanal kazı işlemi ile kanal üzerindeki köprülerin yapımı tamamlandı. Kanal Edirne Projesi kapsamında devam eden Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işi ise devam ediyor. Sedde imalatlarının yüzde 25'lik kalan kısmı bu yıl içerisinde tamamlanacak.

DSİ tarafından Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edilecek. Proje kapsamında 430 dekar yeni rekreasyon alanı sosyal alana dönüştürülecek.

Dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla kanal bu yıl içerisinde hizmete alınacak.

Meriç'in kolu gibi akacak

Taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan Kanal Edirne Projesi tamamlandı. 7 bin 800 metrelik kanal, Meriç Nehri'nin bir kolu gibi akacak. Kanal, kentin Arda, Meriç ve Tunca'dan sonra Karaağaç Mahallesi girişinden akan bir başka nehir gibi olacak.
Anadolu Ajansı
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