Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu
|18 Şubat 2019 13:05
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında 1 askerin şehit olduğu belirtildi.
Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize
Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.
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