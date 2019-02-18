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CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde tartışma

31 Mart yerel seçimleri için kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimine kısa süre kala CHP'de adaylık tartışması yaşanıyor. Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde belediye başkan adayları ilçe yönetimleriyle tartışma yaşadı
 18 Şubat 2019 13:14
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CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde tartışma

CHP'de Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Bülent Kantarcı "Mevcut ilçe yönetimiyle seçime girmem söz konusu değildir" derken, CHP Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez de adaylıktan çekildi.

CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey belediye başkan adayları ilçe yönetimleriyle tartışma yaşadı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üyesi listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi. Kantarcı, "Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üye listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi.

Listeyle ilgili açıklamada bulunan başkan Kantarcı, "15 Şubat 2019 tarihinde seçilebilecek sıralardaki meclis adaylarını CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ile belirlediklerini ifade ederek, "16 Şubat 2019 tarihince ilçe başkanımız Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti.

Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" dedi.

ŞAHİNBEY ADAYI DA ÇEKİLDİ

Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.

AA, Habertürk
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