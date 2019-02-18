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PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başlatıldı
 18 Şubat 2019 13:17
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PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu " www.epttavm.com "dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

Bakan Turhan'ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

Enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor.

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu " www.epttavm.com "dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.

Ürün fiyatları

Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.

e-Tanzim satışları, Ankara'nın ardından bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.
Anadolu Ajansı
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