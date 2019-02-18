Kalas içine gizlenmiş uyuşturucu
|18 Şubat 2019 13:21
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Şubat ile 12 Şubat arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da yapılan üç operasyonla ilgili açıklama yaptı.
280 KİLO EROİNİ BAŞKA ARACA NAKLEDERKEN YAKALANDILAR
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Narkotik polisinin 1 Şubat'ta Şişli'de düzenlediği operasyonda polisin takibe aldığı uyuşturucu tacirleri, bir araçtan diğerine nakletmek istedikleri 280 kilo eroinle yakalandı. Piyasa değeri 17 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.Ö. (31) ve M.Ö. (31) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
POLİSTEN KAÇARKEN TERS YOLA GİRDİ
İkinci operasyon 5 Şubat'ta Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Polis yaptığı çalışmaların ardından uyuşturucu taşıdığı belirlenen 36 yaşındaki S.A.'yı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden zanlı, lüks aracıyla kaçmaya başladı. Bu sırada ters yöne giren S.A., araçlara çarparak ilerlemeyi sürdürdü. Polis lastiğine ateş açtığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 8.5 milyon lira olan 34 kilo kokain ve 250 bin adet ecstacsy ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. (36) tutuklandı.
UYUŞTURUCUYU KALASLARIN İÇİNE GİZLEMİŞLER
12 Şubat'ta ise Bağcılar'da bir tekstil atölyesine baskın yapıldı. Yapılan detaylı aramada kalaslar içerisine gizlenmiş 134 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun yurtdışından geldiği belirtildi. Avcılar'da şüphelilere ait evde yapılan aramada 28 kilo skunk daha bulundu. Ele geçirilen toplam 162 kilo uyuşturucunun piyasa değerinin 4 milyon 860 bin lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişiden F.Ş. ve M.Z.D. tutuklandı.
6 SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Zanlılardan S.A.'nın 6 suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ayrıca evden ve işyerinden ya da motorlu araç hırsızlığı suçundan toplam 7, nitelikli yağma, sahtecilik, kız kaçırma, görevli memura mukavemet, korku ve panik yaratacak şekilde ateş etme gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi.
Zanlılardan E.T.'nin uyuşturucu madde satmaktan kaydı olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden dolayı da hakkında 2 arama kararı bulunduğu öğrenildi. M.A.'nin ise PKK terör örgütü üyesi olmak ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu kaydedildi.
Nihat Uludağ
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