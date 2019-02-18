Meteorolojiden bu iki il için kar uyarısı
Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
|18 Şubat 2019 13:23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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