İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor

SİZCE BU KAZADA KİM HATALI? Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen bir kazanın görüntüsü viral oldu. Söz konusu kazada kural ihlali yaparak kazaya neden olan sürücünün hangisi olduğu merak konusu oldu. Sosyal medya, arkada araç varken şerit değiştirmek isteyen beyaz araç mı yoksa önünde şerit değiştiren aracı görmesine rağmen yavaşlamayan araç mı, şeklinde ikiye bölündü. İşte o görüntü.