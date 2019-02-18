İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor
Meteorolojiden, İstanbul'a ilişkin hava tahmini geldi. Buna göre, hava perşembe günü soğuyacak ve hafta sonu karla karışık yağmur yağacak
|18 Şubat 2019 13:32
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İstanbul'da'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek.
Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.
Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek.
Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.
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