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Yerli bomba imha robotu: Ertuğrul

Ertuğrus isimli terli bomba imha robotu İstanbul'da göreve başladı. -20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabilen Ertuğrul,aralıksız 4 saat çalışabiliyor
 18 Şubat 2019 13:36
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Yerli bomba imha robotu: Ertuğrul

El yapımı patlayıcıları zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu" yaklaşık 85 kilo ağırlığında su geçirmeyen bir gövdeye sahip.

Aralıksız 4 saatin üzerinde çalışan ve yaklaşık 30 santimetreye kadar da su birikintisinden de geçebilen bomba imha robotu, -20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor.

Hareket sistemine eklenen özel bir mekanizmayla her türlü arazi ve yüzeyde yüksek hareket yeteneğiyle robot, kolunun yaklaşık 2 metreye kadar uzamasıyla kullanılabiliyor.

Bomba imha uzmanı polisler, 'Ertuğrul'un ön ve arka kısmında bulunan yol görüş, nişan ve kıskaç kameralarından, şüpheli paketleri yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izliyor, kayıt alabiliyor.

Öte yandan kontrol konsoluyla robot, görüş alanı dışında olsa dahi tüm hareketleri takip ediliyor.

'ERTUĞRUL' BİR ŞÜPHELİ PAKETE BÖYLE MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, kendilerine gelen şüpheli paket ihbarı üzerine, öncelikle olay yerine giderek kendilerinden önce gelen meslektaşlarının aldığı çevre güvenliğini kontrol ediyor.

Daha sonra ise Bomba İmha Uzmanları çevre güvenliğinde bir sorun olmaması durumunda 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nu konsolu yardımıyla uzaktan kumanda ederek şüpheli pakete gönderiyor.

Bomba İmha Uzmanları konsol üzerinden 'Ertuğrul'un şüpheli pakete güvenli mesafeden yaptığı inceleme sonrası, kontrollü şekilde müdahale ediyor.


Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' görev başında
DHA
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