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TBMM Başkanı kim olacak?

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün istifasını sunması bekleniyor. Yıldırım'ın 7 aydır sürdürdüğü görevine veda edeceğini açıklamasıyla Ak Parti grubunda kulisler hareketlendi
 18 Şubat 2019 13:58
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TBMM Başkanı kim olacak?

İşte CNN TÜRK Muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı kulis bilgileri:

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bugün Meclis Tören Salonu'nda geçmiş dönem Meclis başkanları ve 27. dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Binali Yıldırım 7 aydır sürdürdüğü görevine bu yemekle birlikte veda edecek.

Akşamki veda yemeği partilerin katılımı ve tavrı açısından önemli. Tüm partiler ve tüm milletvekilleri bu yemeğe davetli. Edindiğimiz bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcıları katılmayacak. Ancak başkanlık divanında görevli Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP'yi temsilen yemeğe katılacak.

Yıldırım'ın istifası resmi olarak yarın saat 15:00'te hayata geçecek. Genel Kurul açıldığında istifa metni okunmuş olacak. Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte 5 günlük süreç başlayacak.

Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Yıldırım sonrası AK Parti grubunda kulisler hareketli. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti grup Başkanı Naci Bostancı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop gibi pek çok ismin adı başkanlık için geçiyor. Ancak aday ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda netleşecek.

Bu sürede AK Parti'nin adayı ile birlikte, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin adayları da başvurularını yapacak. MHP ise aday çıkarmayacak AK Parti'nin adayını destekleyecek.

Seçim ise başvuruların hemen ardından 24 Şubat Pazar günü yapılacak.
CNN Türk
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