Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti
|18 Şubat 2019 14:10
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Olay Kadıköy Hasanpaşa'da geçtiğimiz perşembe yaşandı. İddiaya göre Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı.
Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı.
Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi.
Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın ulaştığı görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor.
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