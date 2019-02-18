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Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti

Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı. Adeta film sahnelerini andıran anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
 18 Şubat 2019 14:10
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Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti

Olay Kadıköy Hasanpaşa'da geçtiğimiz perşembe yaşandı. İddiaya göre Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı.

Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı.

Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi.

Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın ulaştığı görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor.


Köpeğini insanlara saldırttı, polis havaya ateş açtı
İhlas Haber Ajansı
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