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15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını 'Mucize' adlı kitapta anlattı

Özge Karakuş'a karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. 17 gün yoğun bakımda kalan ve 15 kez beyin ameliyatı geçiren, kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlenen genç kız, azmiyle yaşama tutundu. Üniversiteyi bitirip kendi işini kuran Özge Karakuş, şimdi de yaşadıklarını anlattığı 'Mucize' adlı kitabı yazıyor
 18 Şubat 2019 14:14
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15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını 'Mucize' adlı kitapta anlattı

Psikoloji bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014'te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, 17 gün yoğun bakımda kaldı. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren genç kızın en büyük destekçisi ailesi oldu. 15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini de tamamladı.

Özge Karakuş, İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi aldıktan sonra Muğla'da kendine merkez açtı. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği Özge, işinde başarılı olmasının yanı sıra insanlara ümit olmak için şimdi de hayatını anlatan 'Mucize' adlı kitabı yazıyor.

Ölecek gözüyle bakıyorlardı

Azmiyle tutunduğu hayatından çok memnun olan Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri şöyle anlattı:

"Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çift taraflı beyin kanaması teşhisi konulup tedaviye alındım. Kaza sonrası toplam 15 ameliyat geçirdim. Ameliyat olmamım sebepleri çok fazlaydı.

Bunlardan birisi hastane enfeksiyonuydu. Doktorlar öleceğim gözüyle bakıyorlardı. Taburcu edildikten sonra okuluma devam ettim ve mezun oldum. Son ameliyatımı geçen yılın temmuz ayında oldum. Başımda kırık olan kemikleri 26 vida ve 6 tane plakla sabitlediler. Baş ağrılarım sona erdi."

Özge Karakuş yaşadıklarını 'Mucize' adını verdiği kitapta anlatacağını vurgulayarak "Herkesin bir mucizeye inanmasını istiyorum. Annem hatırlamadıklarımı anlatıyor, ben yazıyorum. Kitabımın ismini 'Mucize' koyacağım. Gelecek yıl Ege Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum" dedi.

Baba Bülen Karakuş, anne Nurten Karakuş ve Özge Karakuş

Gurur duyuyorlar

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Bülent Karakuş ile eşi Nurten Karakuş ise kızlarının azmi ile gurur duyduklarını söyledi. Baba Karakuş, "Evladımız başarılı bir öğrenciydi. 15 ameliyat geçirdi. Kızımın kaza sonrasındaki kötü durumundan bugünkü haline gelmesi bizim için de bir mucize oldu. Özge'nin hayat hikayesini dinleyenler büyük bir hırsla hayata tutunmaya çalışıyor. Mesleğini kullanmadan anlattıklarıyla insanlara yön verebiliyor. Böyle bir evlada sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.
DHA
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