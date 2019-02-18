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Uçak düştü iddiasına validen açıklama

Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Manisa Valisi Deniz, "Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı
 18 Şubat 2019 14:20
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Uçak düştü iddiasına validen açıklama

Manisa Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi.

Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti.

Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı.
DHA
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