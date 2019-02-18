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I. Yaşlılık Şurası 20 Şubat'ta toplanacak

Türkiye'nin ilk Yaşlılık Şurası, "Aktif yaşlanmanın desteklenmesi" ve "Yaşlı haklarının güçlendirilmesi" ana teması ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek
 18 Şubat 2019 14:31
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I. Yaşlılık Şurası 20 Şubat'ta toplanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, I. Yaşlılık Şurası'nın "Aktif yaşlanmanın desteklenmesi" ve "Yaşlı haklarının güçlendirilmesi" ana temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk Yaşlılık Şurası'na ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Eylül 2018'de Birlemiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 2019'un Yaşlı Yılı olarak ilan edileceğini duyurduğunu hatırlatan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 20 Şubat'ta I. Yaşlılık Şurası'nın toplanacağını belirtti.

Dünyada nüfus dinamiklerinin değiştiğini ifade eden Selçuk, doğum hızının düştüğünü, yaşam süresinin uzadığını ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının giderek arttığını vurguladı.

Bu demografik dönüşümün, yaşlı refahının sosyoekonomik yönleriyle bir bütün olarak değerlendirilmesinin ve yaşlılara yönelik politikalara hız verilmesinin gerekliliğini ortaya koyduğunu aktaran Selçuk, yaşlıların haklarını koruyarak sağlıklı, üretken, toplumun içinde, bağımsız ve saygın bir yaşam geçirmelerini sağlamanın temel hedefleri olduğunu kaydetti.

"Nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasında"

Türkiye'nin genç nüfus yapısını koruduğuna ancak yaşlı nüfus oranının da gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Selçuk, "Bugün nüfusumuzun yüzde 8,8'ini oluşturan 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22,6'ya yükseleceğini öngörmekteyiz. Nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasında." ifadesini kullandı.

Yaşlıların mevcut ve değişen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde veya kurumda sunulan hizmetlerin, yalnızca yaşlıların değil, ailelerin de sorun çözme kapasitesini arttırdığını aktaran Selçuk, hükümet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirtti.

Şuranın içeriğine ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenlediğimiz I. Yaşlılık Şurası'nda 'aktif yaşlanma', 'bakım ekonomisi', 'yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi', 'yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler', 'yaşlı hakları' ve 'yaşlılık ekonomisi' başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütülecek. Şura vesilesiyle yaşlılık ve yaşlanma odaklı çalışmalarıyla yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön veren liderlerin, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile yaşlı nüfusun artması, yaşlı hakları ve aktif yaşlanma konularına daha vurgulu bir şekilde dikkat çekmeyi hedefliyoruz."

Liderler oturumunda yaşlı dostu politikalar konuşulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı şurada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da Bakanlığın yaşlılarla ilgili faaliyetlerine ilişkin bilgi verecek.

Liderler oturumunun düzenleneceği şurada, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed, Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova, Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska, Katar, İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo, Slovenya Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Ksenija Klampfer, Türkmenistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Muhammetseyit Sylapov, yaşlı dostu politikalar konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

Şurada, Çin Halk Cumhuriyeti, Peru, Tunus, Azerbaycan gibi ülkelerden isimler ve BM Nüfus Fonu gibi uluslararası kuruluşlardan da üst düzey yöneticiler konuşmacı olarak yer alacak.

Asırlık çınarlara ödül verilecek

I. Yaşlılık Şurası kapsamında düzenlenen "Köprü: Kuşaklararası Dayanışma" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri programda takdim edilecek.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, yüz yaşını geçmiş, sağlıklı, aktif ve üretken yaşlıların yer alacağı "Asırlık Çınarlar" ödülleri de aynı programda sahiplerini bulacak.

Şura anısına bir de hatıra ormanı oluşturulacak. Şura ile ilgili bilgilere www.yasliliksurasi.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

Merve Yıldızalp
Anadolu Ajansı
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