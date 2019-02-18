Bakan Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu: Ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır
|18 Şubat 2019 14:40
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.
Soylu, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 003; 2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 kişidir" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi" diye konuştu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da konuşuyor
18 Şubat 2019 15:29
|Bakan Koca: Hava ambulansı hizmetini ücretsiz veren tek ülkeyiz
18 Şubat 2019 14:43
|TBMM Başkanı kim olacak?
18 Şubat 2019 13:58
|Maduro: Geleceği Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek
18 Şubat 2019 13:29
|CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey ilçelerinde tartışma
18 Şubat 2019 13:14
|'e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'
18 Şubat 2019 12:37
|Bakan açıkladı... Şiddet olaylarının cezası artacak
18 Şubat 2019 12:20
|Spor Bakanı: Genç girişimcilerimize her türlü desteği veriyoruz
18 Şubat 2019 11:26
|Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek
18 Şubat 2019 11:09
|Abdullah Gül'den Başbuğ'a yanıt geldi
18 Şubat 2019 11:00