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Sosyal medya devlerine yeni vergi

Yeni Zelanda'da hükümet, Google ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerine yönelik yeni vergi planını duyurdu
 18 Şubat 2019 15:06
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Sosyal medya devlerine yeni vergi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, ulusal şirketler ile yabancı şirketler arasında vergi konusunda bazı adaletsizliklerin olduğuna işaret etti.

Ardern, Google ve Facebook gibi çok uluslu şirketlere, elde ettikleri gelirin yüzde 2 ya da 3'ü kadar vergi uygulanacağını söyledi.

"YENİ VERGİ PLANININ GELECEK YIL UYGULAMAYA KONULABİLECEK"

Gelir, Balıkçılık, Polis ve Küçük İşletmeler Bakanı Stuart Nash, uluslararası şirketlerin, ulusal şirketlere göre vergi konusunda daha avantajlı olduğunu ifade ederek, haksızlığın giderilmesi için yeni vergi planının gelecek yıl uygulamaya konulabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da uluslararası şirketlerin her yıl yaklaşık 1,9 milyar dolarlık iş yaptığı ifade ediliyor. Facebook, Yeni Zelanda'da 2014'te yaklaşık 30 bin dolar vergi ödediğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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