1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Reina katliamının faili emniyet ve hakimlik ifadesini reddetti

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da, 39 kişinin hayatını kaybettiği 2017'nin ilk saatlerindeki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un savunması kapalı celsede alındı. Masharipov'un hakkındaki tüm suçlamaları reddetti
 18 Şubat 2019 15:10
Yazdır
Reina katliamının faili emniyet ve hakimlik ifadesini reddetti

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Masharipov hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Masharipov'un savunması kapalı celsede alındı.

Sanık Masharipov'un olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra savunmasını Türkçe olarak yaptığı, zorlandığı yerlerde tercümanın kendisine yardım ettiği öğrenildi.

Masharipov savunmasında, eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle İran'a, Pakistan'a gittiğini, ardından da Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da sürekli taşınmak zorunda kaldığını, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının internette kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şoke olduğunu söylediği belirtildi.

Emniyet ve hakimlik ifadesini reddetti

Fotoğrafları yayınlandığı ve yanında kimliği olmadığı için gizlendiğini ifade eden Masharipov'un, medyanın kendisini öne sürdüğünü, olayı kendisinin yapmadığını, olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişinin kendisi olmadığını söylediği kaydedildi.

Saldırıyı kabul ettiği emniyetteki ve hakimlikteki ifadelerini, duruşmada reddettiği öğrenilen Masharipov'un suçlamaları ve delilleri kabul etmediği bildirildi.

Masharipov'un savunmasının tamamlanmasından sonra duruşmaya, ara verildi.

Melike Gallenkuş, Başak Akbulut Yazar
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
16-17-18 Şubat 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
18 Şubat 2019 14:15		 15 kişinin katiline 'Eline sağlık' dedi, mahkemede inkar etti
18 Şubat 2019 13:49
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
18 Şubat 2019 13:05		 Karaman'da komiser yardımcısı soruşturmasıda 4 kişi tutuklandı
18 Şubat 2019 12:20
Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
18 Şubat 2019 12:17		 FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası
18 Şubat 2019 12:17
AYM eski üyesi Erdal Tercan'a örgüt üyeliğinden hapis istemi
18 Şubat 2019 12:08		 Komiser yardımcılığı FETÖ soruşturmasında 9 kişiden 5'i tutuklandı
18 Şubat 2019 10:56
PKK'nın çocuk ve kadın istismarı
18 Şubat 2019 10:45		 FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası verildi
18 Şubat 2019 10:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu: Bank Asya'ya 2,4 milyar yatırıldı
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?
2019'da kariyer meslekler ne kadar ücret alacak?
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Taciz ettiği kadın polis çıktı
Tapu değerini düşük gösterenler Maliye'nin takibinde
Merkez Bankası neyi bekliyor?
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
e-Devlet'ten abonelik iptali de mümkün olacak
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şiir olmak 2
küçük yerin büyük adamı olmak 5
kabzımal 1
içi sıkılmak 6
atma ziya 3
mülakat 5
Hindistan'da inek olmak 6
haydari nerede kaldı cemşit 2
dünya 2
nafaka 1
SON İLANLAR
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Eğirdir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Polisevi İşçi Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam