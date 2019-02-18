Reina katliamının faili emniyet ve hakimlik ifadesini reddetti
|18 Şubat 2019 15:10
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Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Masharipov hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Masharipov'un savunması kapalı celsede alındı.
Sanık Masharipov'un olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra savunmasını Türkçe olarak yaptığı, zorlandığı yerlerde tercümanın kendisine yardım ettiği öğrenildi.
Masharipov savunmasında, eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle İran'a, Pakistan'a gittiğini, ardından da Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da sürekli taşınmak zorunda kaldığını, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının internette kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şoke olduğunu söylediği belirtildi.
Emniyet ve hakimlik ifadesini reddetti
Fotoğrafları yayınlandığı ve yanında kimliği olmadığı için gizlendiğini ifade eden Masharipov'un, medyanın kendisini öne sürdüğünü, olayı kendisinin yapmadığını, olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişinin kendisi olmadığını söylediği kaydedildi.
Saldırıyı kabul ettiği emniyetteki ve hakimlikteki ifadelerini, duruşmada reddettiği öğrenilen Masharipov'un suçlamaları ve delilleri kabul etmediği bildirildi.
Masharipov'un savunmasının tamamlanmasından sonra duruşmaya, ara verildi.
Melike Gallenkuş, Başak Akbulut Yazar
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