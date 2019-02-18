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Türkiye ile Rusya arasında KA-32 helikopterler için imzalar atıldı

Rus medyası, Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Rusya'dan 3 adet helikopter alımı için imzaların atıldığını duyurdu
 18 Şubat 2019 17:40
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Türkiye ile Rusya arasında KA-32 helikopterler için imzalar atıldı

Rus basınında çıkan habere göre, Rusya'nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Yeni Rus Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Borinsky tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 3 adet Ka-32A11BC helikopterlerinin alımı için imzaların atıldığını, ayrıca Türkiye ile 5 helikopter alımı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Boginskiy, Rusya'nın Türkiye'ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.

Borinsky ayrıca Türkiye ile daha önce Çin'in de satın aldığı Ansat helikopterinin satışı ile görüşüldüğünü belirtti.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin satın aldığı Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterler arama kurtarma faaliyetleri, orman yangınlarına müdahale, acil hasta sevki gibi birçok alanda kullanılabiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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