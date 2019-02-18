Türkiye ile Rusya arasında KA-32 helikopterler için imzalar atıldı
|18 Şubat 2019 17:40
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Rus basınında çıkan habere göre, Rusya'nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Yeni Rus Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Borinsky tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 3 adet Ka-32A11BC helikopterlerinin alımı için imzaların atıldığını, ayrıca Türkiye ile 5 helikopter alımı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Boginskiy, Rusya'nın Türkiye'ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.
Borinsky ayrıca Türkiye ile daha önce Çin'in de satın aldığı Ansat helikopterinin satışı ile görüşüldüğünü belirtti.
Yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin satın aldığı Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterler arama kurtarma faaliyetleri, orman yangınlarına müdahale, acil hasta sevki gibi birçok alanda kullanılabiliyor.
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