Erdoğan: Tanzim satışları gerekirse 81 ilde yaparız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Size çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor. Kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.

Afyan-Burdur-Denizli-Isparta demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz.

Patlıcan, patates, soğan burada üzdüler. Anında tanzim satış çadırları kurduk. Tanzim satışları genişletiyoruz. Seçim sonrası bu mantık devam ederse bu işi 81 vilayetin tamamında uygulamaya koyacağız.

"TERÖR KORİDORUNU YIKACAĞIZ"

Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim.

"S-400 ALMAKTAN VAZGEÇİN DİYORLAR"

Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye'nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç'in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü yapılanmasına sunulan desteğin kesilmesini bekliyoruz. Bizim yanımızda olan dostlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ama yakında ağır bir darbe vuracağız. Mesele Türkiye'nin beka meselesidir. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 km sınırım var, ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit? Güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamalılar. Gerekenleri yapmaktan asla geri durmayacağız. Tek isteğimiz haklı mücadelemize destek verilmesi. Türkiye'yi karşısına değil yanına alanlar kazanır.

ELMALARI DEPOLARDAN ÇIKARIN ÇAĞRISI

Erdoğan partisinin Isparta mitinginde yaptığı konuşmada ise, "Sizlerden 31 Mart'ta tarihi bir zafer bekliyorum.

Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar. İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum.

15 Temmuz'da olduğu gibi canınız ve malınızla ülkeye sahip çıktınız. Gezi olaylarıyla insanlarımızın arasını açmaya çalıştılar. Çevre bahanesiyle sokakları ateşe verdiler. 15 Temmuz'da 40 yıldır besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar ama hainler Türkiye'yi teslim alamadı.

Savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük yerlileşme hamlesini bizim dönemimizde yaptı. Biz iktidara geldiğimizde yerlilik oranı yüzde 20'ydi. Şimdi dışa bağımlılık oranını yüzde 35'e düşürdük.

Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor.

Proje terör örgütleri aracılığıyla ülkemizin bekasına kastedenlere unutamayacakları bir ders verdik. Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik.

Ispartalı çiftçinin kilosunu bir liraya sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 liraya alıyorsa bunun adı ticaret değil, soygundur. Bunun adı insanımızın rıskını alavere-dalavere ile iç etmektir. Biz de gerekeni yaptık, tanzim satışla fiyatlar düştü.

Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz.

Şehir hastanelerin ilkini Isparta'da hizmete soktuk. Isparta'da imar barışından 55 bin 569 vatandaşımız faydalandı. Ispartalı çiftçimize 678 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik" ifadelerini kullandı.