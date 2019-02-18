Paralarını sakladığını unuttu, yorganı yıkamaya verdi
|18 Şubat 2019 15:36
|Yazdır
Afyonkarahisar'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine teslim edildi.
İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'da bir halı yıkamacı, gelen bir telefon üzerine bir müşteriden yıkanmak üzere yorgan teslim aldı.
Yorganları İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkama tesisine getiren yıkamacılar, burada yıkamadan önce son kontrolleri yaptıkları esnada yorganın içinde para olduğunu fark ederek yorganın sahibini aradı.
"İLK KEZ BAŞIMIZA GELMİYOR"
Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Mehmet Oğuz, bir müşterinin çağrısı üzerine evinden yorganları aldıklarını belirterek, "Yorganları tesisimize getirdikten sonra lekesi falan var mı diye kontrol ettiğimiz esnada yorganın içerisinde desteler halinde bir miktar paranın olduğunu fark ettik.
Sahibini arayarak teyit ettikten sonra paraları götürüp yorganın sahibine teslim ettik. Yorgan da yıkanmak üzere bizde kaldı. Bu aslında ilk olarak başımıza gelmiyor geçenlerde de bir tane müşterimizin yıkatmak üzere verdiği Isparta halısının içinden bilezikleri çıktı. Onu da müşterimize teslim ettik" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
19 Şubat 2019 01:42
|Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37
|Polis memuru kayıp hazinelerin kitabını yazdı
18 Şubat 2019 22:38
|İntihar eden polis müdürü için tören düzenlendi
18 Şubat 2019 22:33
|Gözü yaşlı anne: Kızım, ne olur geri dön
18 Şubat 2019 22:03
|Kim denediyse çıkaramadı, imdadına itfaiye yetişti
18 Şubat 2019 21:58
|Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
18 Şubat 2019 21:23
|Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
18 Şubat 2019 20:54
|Afrin şehidinin naaşı memleketine getirildi
18 Şubat 2019 20:20
|Hemşirenin acı günü... Görünce gözyaşlarını tutamadı
18 Şubat 2019 19:31