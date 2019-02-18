1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Paralarını sakladığını unuttu, yorganı yıkamaya verdi

Afyonkarahisar'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine teslim edildi. İşletmeci, bunun ilk defa olmadığını bir keresinde de bir müşterisinin yıkatmak üzere verdiği Isparta halısının içinden bilezikler çıktığını anlattı
 18 Şubat 2019 15:36
Yazdır
Paralarını sakladığını unuttu, yorganı yıkamaya verdi

Afyonkarahisar'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'da bir halı yıkamacı, gelen bir telefon üzerine bir müşteriden yıkanmak üzere yorgan teslim aldı.

Yorganları İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkama tesisine getiren yıkamacılar, burada yıkamadan önce son kontrolleri yaptıkları esnada yorganın içinde para olduğunu fark ederek yorganın sahibini aradı.

"İLK KEZ BAŞIMIZA GELMİYOR"

Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Mehmet Oğuz, bir müşterinin çağrısı üzerine evinden yorganları aldıklarını belirterek, "Yorganları tesisimize getirdikten sonra lekesi falan var mı diye kontrol ettiğimiz esnada yorganın içerisinde desteler halinde bir miktar paranın olduğunu fark ettik.

Sahibini arayarak teyit ettikten sonra paraları götürüp yorganın sahibine teslim ettik. Yorgan da yıkanmak üzere bizde kaldı. Bu aslında ilk olarak başımıza gelmiyor geçenlerde de bir tane müşterimizin yıkatmak üzere verdiği Isparta halısının içinden bilezikleri çıktı. Onu da müşterimize teslim ettik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
19 Şubat 2019 01:42		 Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37
Polis memuru kayıp hazinelerin kitabını yazdı
18 Şubat 2019 22:38		 İntihar eden polis müdürü için tören düzenlendi
18 Şubat 2019 22:33
Gözü yaşlı anne: Kızım, ne olur geri dön
18 Şubat 2019 22:03		 Kim denediyse çıkaramadı, imdadına itfaiye yetişti
18 Şubat 2019 21:58
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
18 Şubat 2019 21:23		 Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
18 Şubat 2019 20:54
Afrin şehidinin naaşı memleketine getirildi
18 Şubat 2019 20:20		 Hemşirenin acı günü... Görünce gözyaşlarını tutamadı
18 Şubat 2019 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tevbe 5 3
ilkbahar 1
karşı cinse çok farklı davranan tip 3
Bütün kadınların kafası karışıktır 4
lafazan 1
19.02.2016 saatimin durması 1
16.02.2019 fenerbahçe vs konyaspor maçı 2
dünya lideri olacağım derken kabzımal olmak 1
puan geçmeyen işletme 4
mülakat 5
SON İLANLAR
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
THY İş Zekası Ön Yüz Geliştirme & Raporlama Uzmanı Alım İlanı
THY SAP FI-TRM Fonksiyonel Danışmanı Alım İlanı
THY Veri Ambarı (Datawarehouse), Veri Analitiği ve Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı
THY Windows Administrator Alım İlanı
THY Yazılım Uzmanı (Java) Alım İlanı
THY Exchange Administrator Alım İlanı
Senir Belediyesi Memur Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam