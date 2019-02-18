Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla, 865 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında belirlenen öğrenciler için hayata geçirilen "Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Bursu Kazanan Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Uyum Programı", Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında lisansüstü eğitim almaya hak kazanan sizleri, üniversitelerinden en yüksek başarılarla mezun olan ve ALES'ten yüksek puan alan kimlikli, kişilikli, öz güveni yüksek öğrenciler olarak seçtik." diye konuştu.

Öğrencilerden bu anlamda büyük beklentileri bulunduğuna işaret eden Safran, Türkiye'nin nitelikli ve kaliteli insan gücüne ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lisansüstü eğitim alınacak alanların "özellikli alanlar" olduğunu dile getiren Safran, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilerleyen dönemlerde bu alanlarda yetişmiş veya yetişecek olan sizlere çok ihtiyacımız olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemi üzerinde ciddi paradigma değişikliklerine gidiyoruz. Şimdiye kadar birçok konuda şikayet edilen eğitim öğretimdeki sıkıntılar ve eksiklikler nelerse bunların üstesinden gelmek için geniş bir paydaş grubu çalışmasıyla yeni değişimler ve önemli gelişmelere Bakanlığımızı hazırlamak istiyoruz. Bu paradigma değişikliği konusunda en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz."

Safran, öğrencilerin özellikle milli birliği ve güvenliği tehdit eden cemaat, cemiyet, yapı, dernek, vakıf gibi oluşumlardan uzak durmaları, bu tuzaklara karşı son derece dikkatli ve titiz olmaları gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin karşılaştıkları her türlü sorunda yanlarında olduklarını vurgulayan Safran, gerek yabancı ülkelerdeki eğitim ataşelikleri gerekse Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden öğrencilerin sorunlarını iletebileceğini söyledi.

- Yabancı dil kursuna gidecekler

Yurt dışında eğitim alacak her öğrencinin aynı zamanda Türkiye'nin birer elçisi olacağını dile getiren Safran, şunları kaydetti:

"Birçok başarı hikayesi, 1416 sayılı kanun kapsamında, yurt dışına lisansüstü öğrenim bursuyla giden öğrencilerin yazdığı hikayedir. Çok büyük değişimler ve hikayeler yazdılar. Bize gelecekte de Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar lazım. Bunun sizlerin arasından çıkması mümkündür. Sosyal bilimler alanında, bilim tarihi alanında yetişecek insanlar lazım.Türkiye'de bazı imkanlar kısıtlı olduğu için bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yaptırmak zor olabiliyor. Çocuklarımız yurt dışında bunları görsünler ve daha gelişmiş laboratuvarlarda yetişerek o bilgilerini ülkemize getirsinler istiyoruz."

Safran, "Yurt dışında eğitimine devam edecek bursiyerlerimizin, yabancı dil eğitimi veren kurslara gitmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

- "206 yükseköğretim kurumunda 8 milyon öğrenci"

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ise Türkiye'nin yükseköğretim alanında bölgesel ve küresel ölçüde cazibe merkezi haline gelmesi ve "uluslararası alanda daha görünür, bilinir ve saygın olması" vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için kalite odaklı büyüme gerektiğini söyledi.

Nüfusu 82 milyon olan Türkiye'de 206 yükseköğretim kurumu ve 8 milyon öğrenci bulunduğunu ifade eden Er, şu bilgileri paylaştı:

"Bu öğrenci sayısıyla Türkiye, Avrupa yükseköğrenim alanında birinci sıradadır. Öğrencilerimizin program dağılımına bakarsak, ön lisansta 2 milyon 885 bin öğrencimiz var. Cinsiyet dağılımları bağlamında ise ön lisansta kız-erkek oranı hemen hemen aynıdır. Yükseköğretimimizi 163 bin 622 öğretim elemanıyla sürdürüyoruz. Bunlardan 80 binin üzerindekiler öğretim üyesi düzeyindedir."

- "45 ülkede 4 bin 500 bursiyerimiz var"

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, 865 bursiyerin yurt dışına eğitim almak için gönderileceğini belirterek, "202 üniversiteden bu arkadaşlarımızı dikkatle seçtik. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da bu konuda adaletli ve hakkaniyetli olmamızı söyledi. Biz de bu ilkelere riayet ederek seçim yaptık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden, gidecekleri ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini isteyen Büyük, "Birçok alanda tasarrufa gidilmesine rağmen eğitimde bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Yurt dışında eğitim alacak öğrencilerimizin de sayılarında herhangi kısıtlama yapılmamıştır. Şu anda 45 ülkede 4 bin 500'e yaklaşan bursiyerimiz var." dedi.