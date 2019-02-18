Ağrı'da silahlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İlçenin İnönü Mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camisi önünde, otomobili ile olay yerine gelen Kutbettin Narin (49) ile Mustafa Çalış (58) ve oğulları arasında bir husumet nedeniyle silahlı ve sopalı kavga çıktı.

Olayda, Kutbettin Narin, Mustafa Çalış, oğlu Mehmet Çalış ve camiden çıkan Sıddık Yıldız (77) yaralandı.

Bu kişilerden Kutbettin Narin olay yerinde hayatını kaybetti, diğer yaralılar ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sebebiyle polislerce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak incelemeler yapıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.