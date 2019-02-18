Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
|18 Şubat 2019 16:30
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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizin keyfini çıkardı.
Deniz suyu sıcaklığının 18, hava sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler, özellikle Konyaaltı sahilini doldurdu.
Vatandaşlar ve turistlerden bazıları, denize girerek güneşli havanın keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Parkları da dolduran vatandaşlar, sahil kenarındaki sokak müzisyenlerinin şarkılarını dinledi.
Denize giren Saffet Özkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce emekli olduğunu ve Antalya'ya yerleştiğini söyledi.
Bugün havanın çok güzel olduğunu kaydeden Özkay, "Yaz kış demeden denize girerim. Sağlığımı buna borçluyum." dedi.
Kış mevsimi de olsa deniz suyunun "sıcak olduğunu" belirten Özkay, herkesi denize girmeye davet etti.
Orhan Çiçek
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