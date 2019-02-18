1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saadet Partisi Ankara adayını belirledi

Saadet Partisi'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu
 18 Şubat 2019 16:48
Yazdır
Saadet Partisi Ankara adayını belirledi

Yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Mesut Doğan

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
19 Şubat 2019 01:14		 TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:12
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:10		 Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2019 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
19 Şubat 2019 00:39		 19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2019 00:01
CHP'de sular durulmuyor! Bir istifa daha
18 Şubat 2019 23:37		 CHP'li Özel: İttifaka sahip çıkın
18 Şubat 2019 23:32
Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine eşlik etti
18 Şubat 2019 23:02		 TBMM Başkanlığını kim yürütecek?
18 Şubat 2019 22:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atma ziya 3
kredi kartı geçmeyen işletme 11
entropi 3
karınca 1
Kocatepe 3
soğan erkeği 1
siyah pantolon 2
karşı cinse çok farklı davranan tip 3
demir 3
topunuz patlasın 1
SON İLANLAR
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
THY İş Zekası Ön Yüz Geliştirme & Raporlama Uzmanı Alım İlanı
THY SAP FI-TRM Fonksiyonel Danışmanı Alım İlanı
THY Veri Ambarı (Datawarehouse), Veri Analitiği ve Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı
THY Windows Administrator Alım İlanı
THY Yazılım Uzmanı (Java) Alım İlanı
THY Exchange Administrator Alım İlanı
Senir Belediyesi Memur Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam