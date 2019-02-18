Ekrem İmamoğlu'dan TÜSİAD'a ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

İş insanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, vaatlerini sıraladı. Ekrem İmamoğlu ''Biz temkinli vaatlerde bulunuyoruz. 5 yılda 150 bin insanımıza iş imkanı sağlayacağız derken bu, temkinli bir veriydi. Bunu 200 bine çıkardık. Bu bile temkinli veridir'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında 4 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, bunu İstanbul genelinde nasıl uygulayacaklarını şu sözlerle anlattı:

''40 bine yakın insanın CV'sini yarattık ve sürekli iletişim halinde olduk. Sonuç olarak 4 bin kişiye de sağlıklı iş imkanı sağladık. Beylikdüzü 39 ilçeden biri.

Çarpanı yaptığında zaten 160 bin insan oluyor. Yeter ki siz sağlıklı bir iletişimi sağlıklı bir veri tabanı oluşturun, iş dünyasında da karşılık bulan bir hizmet üretmiş olursunuz.''

İmamoğlu, ellerindeki veri tabanıyla, işvereni bir araya getirerek, iş imkanı yarattıklarını vurguladı.